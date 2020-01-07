Polisten temizlik işçilerine güvenlik eğitimi

07.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi temizlik personeline uyuşturucu maddeler ve terörle mücadele konusunda güvenlik tedbirleri eğitimi verildi. Eğitimde yeni bir uygulama olan 'Uyuma' aplikasyonunu anlatan ekipler, işçilerden şüpheli şahıs, paket veya madde gördüklerinde Alo 140'ı aramalarını istedi.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı'na bağlı temizlik işçilerine yönelik güvenlik tedbirleri konulu konferans düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa yaklaşık 850 işçi katıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Uzman Polis Ali Bertan uyuşturucu madde kullanımı ve bu maddelerin tüketiminde kullanılan araç gereçleri temizlik işçilerine anlattı. Temizlik işçilerine uyuşturucu madde bulduklarında kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulunan narkotik uzmanı, hemen durumun polise bildirilmelerini istedi. Ali Bertan, narkotik vakaları ihbar amaçlı oluşturulan 'Uyuma' adındaki uygulamayı temizlik personellerine tanıttı. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama tek tuşla uyuşturucu kullanılan yeri polise bildiriyor. Vatandaşların da bu uygulamayı indirebilecekleri belirtilerek, konuya duyarlı olmaları istendi.



Ayrıca konferansta hayat kurtarmanın, suç önleminin çok değerli olduğunu anlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşegül Nair de, şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konusunda işçileri bilgilendirdi. İşçilere şüpheli şahıs, paket veya madde gördükleri takdirde durumun Alo 140 terör ihbar hattı veya polise haber verilmesinin önemi anlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA