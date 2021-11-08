Polisten TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis tarafından Tem Otoyolu'nda durdurulan iki ayrı araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada iki parça halinde 55 gram metamfetamin ve iki parça halinde 17 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından bir gün sonra yapılan operasyonda da TEM Otoyolu Düzce gişelerinde durdurulan araçta şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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