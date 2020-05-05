Polisten sürücülere hurma ve maske

TOKAT'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle polis ekipleri, sürücülere iftarlık hurma ve maske dağıttı.

TOKAT'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle polis ekipleri, sürücülere iftarlık hurma ve maske dağıttı.Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda trafik uygulama noktası oluşturdu. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle polis ekipleri, uygulama noktalarında emniyet kemeri ve koruyucu maske kontrolü yaptı. Polis ekipleri üzerinde olmayanlara maske verirken, ramazan ayı nedeniyle de hurma ikramında bulundu.

Her yıl 2-8 Mayıs Trafik Haftası olarak kutlandığını söyleyen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, Bununla ilgili ilimiz genelinde etkinlikler düzenliyoruz. Bugün yaptığımız etkinlikte de vatandaşlarımızı trafik kurallarıyla alakalı bilgilendirip, bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Ramazan nedeniyle kendilerine iftarlık hurmalarımızı ikram ediyoruz. Salgın hastalık nedeniyle de maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz dedi.

Kaynak: DHA