Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

BİTLİS (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Van- Bitlis karayolu Balaban mevkii ve Van-Erciş karayolu Bardakçı mevkiinde yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri ve mevsimsel şartların tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır" denildi. - VAN

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title