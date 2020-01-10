Polisten Suriyelilere trafik eğitimi
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Polisten Suriyelilere trafik eğitimi

Kahramanmaraş'ta polis, Suriyelilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.

10.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53
Polisten Suriyelilere trafik eğitimi

'ta , Suriyelilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.


İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde çoğunlukla Suriyelilerden oluşan esnafı ziyaret etti. Trafik polisleri yaya önceliği, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, "Sayın misafirlerimiz, ilimizde huzurlu ve güvenli bir trafik için trafik kanunu ile belirtilen kurallara uyunuz" başlıklı bilgilendirici broşürler dağıttı.


Suriyeli Abdurrahman Arab, "Trafik polislerine teşekkür ediyoruz. El broşürlerindeki görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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