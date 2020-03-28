Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu - Haber
Kahramanmaraş, Polis

Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu

Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, Suriyeliler için Arapça anons yaparak korona virüs yasaklarıyla ilgili uyarılarda bulundu Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında Suriyelilere Arapça, 'evlerinizde kalın' anonsu yaptı.

28.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:39
Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu

Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, Suriyeliler için Arapça anons yaparak korona virüs yasaklarıyla ilgili uyarılarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında Suriyelilere Arapça, 'evlerinizde kalın' anonsu yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü de tedbirler alıyor. Emniyete bağlı ekip araçları, cadde, sokak ve meydanlarda toplanan vatandaşlara korona virüs tehlikesine karşı evlerinizde kalın anonsu yaptı. Ekipler, kente giren araçlardaki sürücü ve yolcuları uygulama noktalarında durdurarak vücut ısısını ölçüyor. Araçlardaki yüksek ateşi olan şahıslar da gözetim altına alınıyor.

'Suriyelilere Arapça evde kalın anonsu'

Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu ev ve iş yerleri çevresinde ring yapan ekipler, Arapça olarak, "Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, evde kalalım" anonsları yaptı.

Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haber
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Haber
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Ziya Selçuk Engin Özkoç Fahrettin Koca
Magazin Hadise Dilek Yaman Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Falcao Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:41:49. #1.14#
title