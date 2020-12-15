Polisten sokak hayvanlarına mama
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Polisten sokak hayvanlarına mama

15.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:41

- Polisten sokak hayvanlarına mama Kahramanmaraş polisi hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarına 260 kilogram mama bıraktı Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle beraber sokak hayvanlarına mama bıraktı.

- Polisten sokak hayvanlarına mama

Kahramanmaraş polisi hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarına 260 kilogram mama bıraktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle beraber sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Sesi Derneği gönüllülerinin katılımı ile duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı. Polisin, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle yaptığı çalışmada sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları, ormanlık alanlar belirlendi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 260 kilogram mama ve yemler, ekipler ve dernek üyeleri ile birlikte, belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı.

Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapılmasının planlandığı, bu yolla sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Haydi" mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konuların en seri şekilde ve hassasiyetle takip edileceği, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı da ifade edildi.

Polisten sokak hayvanlarına mama
Polisten sokak hayvanlarına mama
Polisten sokak hayvanlarına mama
Polisten sokak hayvanlarına mama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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