Polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikteki araçları durdurarak kimlik ve belge sorgulaması yapıyor.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikteki araçları durdurarak kimlik ve belge sorgulaması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezindeki önemli noktalarda denetim yapıyor. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan kentte, trafiğe çıkan araçları durduruyor. Araç sürücülerinin trafiğe hangi amaçla çıktıkları öğrenilirken, sürücülerden gerekli belgeyle birlikte kimlik sorgusu da yapıyor.

Ekiplerin uygulamaları sokağa çıkmam kısıtlaması boyunca devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA