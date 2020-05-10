Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması
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Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması

Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması
10.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:58

Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlamasıBALIKESIR'in Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek dağıttı.

Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması

BALIKESIR'in Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek dağıttı.

Savaştepe ilçesinde 50 günün ardından evlerinden dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri kadınlara, polis ekipleri sürpriz kutlama yaptı. Ellerinde çiçeklerle izinli olarak sokağa çıkan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan polisler, sosyal mesafe kuralına da uydu. Polisin kutlaması karşısında şaşıran kadınlar, teşekkür etti.

Polisten, sokağa çıkan 65 yaş üstü kadınlara Anneler Günü kutlaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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