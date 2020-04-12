Polisten sokağa çıkamayan çifte 40'ıncı yıl pastası
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Edremit, Güncel

Polisten sokağa çıkamayan çifte 40'ıncı yıl pastası

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan İsmail Nay (65), 40'ıncı evlilik yıl dönümü için polisten pasta istedi.

12.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:31
Polisten sokağa çıkamayan çifte 40'ıncı yıl pastası
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan İsmail Nay (65), 40'ıncı evlilik yıl dönümü için polisten pasta istedi. Olaydan habersiz kapıda polisleri gören Nuray Nay (60), elinde pastayla polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Edremit'in İbrahimce Mahallesi'nde yaşayan İsmail Nay, eşi Nuray Nay ile evliliklerinin 40'ıncı yılını kutlamak istedi. KOAH hastası olan İsmail Nay, koronavirüs salgınına önlem olarak alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadı ve polisten yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışan polis ekipleri de bir pasta alarak Nay çiftinin evine gitti. Nuray Nay, elinde pastayla polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Eşi İsmail Nay ile birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nuray Nay, "Sizler olmasanız ne yaparız biz" diyerek,  polislere teşekkür etti. 


- Edrmitbalıkesir

Kaynak: DHA

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