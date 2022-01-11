POLİSTEN SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI BROŞÜRLÜ UYARI

SELÇUK, İZMİR (DHA) - OSMANİYE'de polis, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarı broşürü dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş? un talimatları doğrultusunda, kış ayları nedeniyle artan soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde soba zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirler konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde Muhtar Aysel Akyüz ile birlikte sobalı evler ziyaret edilerek, içeriğinde sobaların nasıl yakılması gerektiği görsel olarak anlatımının da yer aldığı, 'Soba Zehirlenmeleri ve Alınacak Önlemler' başlıklı uyarı broşürlerinden dağıtıldı. Ekipler, yaptıkları bilgilendirme çalışmalarında, doğru yakılan sobanın ısıtacağını, yanlış yakılan sobanın ise kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.