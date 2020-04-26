Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters... - Haber
Trabzon Valiliği, Çukurçayır, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Haber

Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters...

Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters kelepçe taktılar Olayla ilgili Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran...

26.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:14
Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters...

Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters kelepçe taktılar

Olayla ilgili Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, olay sonrası Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden pide isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi. Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın'ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı.

Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haber
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haber
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım Haber
New York'ta yaşayan Tolga Karel: Tır ile 12 ceset taşıdım
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi Haber
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Demet Akalın'dan Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları paylaşımına sert tepki Haber
Demet Akalın'dan Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları paylaşımına sert tepki
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haber
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Semih Yalçın Meral Akşener Naci Bostancı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Murat Boz Harun Tan Fettah Can
Spor Fatih Terim Loris Karius Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı...Kimliği yok diye yüzüstü yere yatırıp ters... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 00:05:15. #1.14#
title