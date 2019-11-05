Polisten, sepetli kumarhane baskını

05.11.2019 10:25

Denizli'nin Çivril ilçesinde kumar oynatılan kahvehaneye polis ekipleri baskını kapıdan değil elektrik arıza bakım aracının sepetine binerek balkondan yaptı. Olayda balkondan girilen iş yerinde 4 kişi gözaltına alındı, 15 bin TL paraya da el konuldu.



Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler harekete geçerek söz konusu adrese geldi. Polis ekipleri, kahvehanenin bulunduğu sokakta iş yeri çalışanlarının gözetleme yaptığını fark etti. Bunun üzerine ekipler görülmemiş bir operasyona imza atarak ilçedeki elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Sokağın elektriğini kesen ekipler ardından şirketin elektrik bakım, arıza aracı ile bölgeye gelerek elektrik hatlarına bakma bahanesi ile aracın sepetine binip kahvehanenin balkonuna yanaştı. Sonrasında balkondan baskın ekipler içeride bulunan 4 kişiyi masada kumar oynarken su üstü yaptı. Ekipler içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken, masada bulunan yaklaşık 15 bin TL paraya da el koydu.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA