Polisten sahil turu yapanlara anonslu uyarı
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Polisten sahil turu yapanlara anonslu uyarı

Polisten sahil turu yapanlara anonslu uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da vatandaşların ihtiyaç haricinde sahillerde gezmesi pes dedirtti.

Bursa'da vatandaşların ihtiyaç haricinde sahillerde gezmesi pes dedirtti. Bursa'nın Gemlik körfezinde güneşli havayı görenler ekmek bahanesiyle sahillere akın etti. Polisin anonsundan sonra sahildeki herkes yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bursa'nın Gemlik körfezinde yaşayan vatandaşların sahilde gezmeyi ve oturmayı da ihtiyaçtan görmesi pes dedirtti. İhtiyaç hali dışında dışarı çıkılmaması konusunda bütün yetkililer uyarırken, vatandaşların market, ekmek, sebze veya meyve bahanesiyle sahillerde gezinmesi virüsün neden yayıldığını anlamaya yetti. Devriye gezen bir polis aracı, sahilde gezen ve oturanları görünce anonsla uyardı. 'İhtiyaç hali dışında dışarı çıkılması yasak' diyen ekipler, dönüşte yine olmaları halinde cezai işlem uygulayacaklarını söyledi. - BURSA

Polisten sahil turu yapanlara anonslu uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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