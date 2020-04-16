Polisten pazar yerlerine 'Sosyal mesafe' denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polisten pazar yerlerine 'Sosyal mesafe' denetimi - Haber
Polis, Adana, 3. Sayfa

Polisten pazar yerlerine 'Sosyal mesafe' denetimi

Adana'da polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

16.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:45
Polisten pazar yerlerine 'Sosyal mesafe' denetimi

Adana'da polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşları ve satıcıları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda uyarıp virüs hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Çukurova İlçesindeki pazar yerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşlara belediye ekipleri tarafından maske dağıtılırken pazara vatandaşlar tek tek alınıp pazar yerinde yoğunluk oluşması engellendi.

Alışveriş yapan vatandaşlar ile pazar tezgahları arasındaki sosyal mesafeye yönelik denetimler de yapan ekipler, pazarcı esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını inceledi. Öte yandan polis ekipleri vatandaşlara ve esnafa virüs hakkında bilgilendirici broşür dağıttı. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haber
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haber
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum Haber
Uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ümit Besen Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Ateş Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Polisten pazar yerlerine 'Sosyal mesafe' denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 11:57:36. #1.15#
title