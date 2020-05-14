Polisten özel çocuklara özel klip Polisten özel çocuklara özel klip Gaziantep polisinden Engelliler Haftasında özel çocuklara özel klip hazırladı.

Polisten özel çocuklara özel klip

GAZİANTEP - Gaziantep polisinden Engelliler Haftasında özel çocuklara özel klip hazırladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kentteki engelli çocuklarla bir araya geldi. Çocukları evlerinde ziyaret ederek onlarla oyun oynadıktan sonra parka götürerek eğlendirdiler. Bu anları gösteren video klip ile sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olarak, yaşama sevinci ile hayata tutunan tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyor, Zihinsel ve bedensel farklılıkların engel oluşturmadığı bir dünyada, onlara büyük fedakarlık gösteren aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömür geçirmelerini diliyoruz" notunu düştü.

Kaynak: İHA