Polisten özel çocuklara özel klip Gaziantep polisi, Engelliler Haftası'nda özel çocuklara özel klip hazırladı.

Gaziantep polisi, Engelliler Haftası'nda özel çocuklara özel klip hazırladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler kentteki engelli çocuklarla bir araya geldi. Polisler çocukları evlerinde ziyaret ederek onlarla oyun oynadıktan sonra parka götürerek eğlendirdi. Bu anları yansıtan bir klip hazırlanarak sosyal medya hesabından "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olarak, yaşama sevinci ile hayata tutunan tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, zihinsel ve bedensel farklılıkların engel oluşturmadığı bir dünyada, onlara büyük fedakarlık gösteren aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömür geçirmelerini diliyoruz" notuyla paylaşıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA