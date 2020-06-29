Polisten Ömer Faruk'a doğum günü sürprizi Polisten Ömer Faruk'a doğum günü sürprizi Polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karayel, sekizinci yaşını büyük bir sürpriz ile kutladı Kütahya'da, 8 yaşındaki oğlunun 'Polislerle doğum günü kutlaması' hayalini gerçekleştirmek isteyen baba,...

Polisten Ömer Faruk'a doğum günü sürprizi

Polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karayel, sekizinci yaşını büyük bir sürpriz ile kutladı

KÜTAHYA - Kütahya'da, 8 yaşındaki oğlunun 'Polislerle doğum günü kutlaması' hayalini gerçekleştirmek isteyen baba, yetkililere tweet yoluyla ulaştı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, babanın bu ricasını kırmadı ve küçük Ömer Faruk'a doğum gününde sürpriz hazırladı.

Polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karayel, sekizinci yaşını büyük bir sürpriz ile kutladı.

Baba Üsame Karayel, Kütahya Valisi Ali Çelik'e, "Oğlumun bugün doğum günü. Bir kaç gündür oğlum, 'doğum günlerinde polis amcalar geliyor, bana da gelirler mi?' diyor. Ben de 'oğlum polis amcaların işleri çok, gelemezler' diyorum, ama içimde ukte kaldı. Bu konuda emniyet müdürümüzün twitterini bulamadım. Sizden yardım istiyorum. Oğlumu sevindirmek adına yardımcı olursanız müteşekkir olurum" şeklinde tweet attı.

Vali Çelik, söz konusu tweeti Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a ileterek Ömer Faruk için doğum günü kutlaması yapılmasını istedi.

Ömer Faruk için doğum günü pastası yaptıran ekipler, adrese giderek sürpriz yaptı. Ömer Faruk, polislerin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Müftülük personeli baba Üsame Karayel, polislere sürpriz doğum günü kutlaması sebebiyle teşekkür etti.

Kaynak: İHA