Polisten Okul Önünde Denetim

Bartın'da polis ekipleri okul önünde insansız hava aracı (drone) ile denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik şube ekipleri ile Mobil Okul Timleri, Bartın Endüstri Meslek Lisesi önünde denetim yaptı.

Öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli şahısların üst araması ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada, bazı okul servislerine fazla yolcu aldıkları için ceza kesildi.

Kaynak: AA