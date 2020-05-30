Polisten minik Eymen'e doğum günü sürprizi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşına giren Muaz Eymen Öztürk'e doğum günü sürprizi yaptı.
30.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:28
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşına giren Muaz Eymen Öztürk'e doğum günü sürprizi yaptı.
Polis ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir ailenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamadığını öğrendi. Ekipler küçük Muaz Eymen'in doğum gününü kutlamak için pasta alıp ailenin evine gitti.
Karşısında pastayla polisleri gören Muaz Eymen, mumları üfleyip ekibe teşekkür etti.
Kaynak: AA