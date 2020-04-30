Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi
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Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi

Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi
30.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:28

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, 3 yaşındaki Tanem Duru'nun "Polisleri çok seviyorum" sözlerini karşılıksız bırakmayıp evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, 3 yaşındaki Tanem Duru'nun "Polisleri çok seviyorum" sözlerini karşılıksız bırakmayıp evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Şehremini Mahallesi'nde yaşayan Tanem Duru'nun polis sevgisi dolayısıyla, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi kendisini ziyarete gitti.

Tanem Duru, evinin kapısında karşıladığı polisleri görünce büyük sevinç yaşadı. Ekipte görevli polisler, "Teşkilatımız adına sana en değerli olan şanlı bayrağımızı getirdik." diyerek, Türk bayrağı hediye etti.

Tanem, ziyaretin ardından penceresinden Türk bayrağını dalgalandırarak, polislere "Evde kal Türkiye" diye seslendi.

Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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