Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, 3 yaşındaki Tanem Duru'nun "Polisleri çok seviyorum" sözlerini karşılıksız bırakmayıp evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.