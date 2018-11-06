Polis, Minareye Çıkan Genci Hayati Bir Müdahaleyle Kurtardı
Aydın'ın Köşk ilçesinde restorasyonu süren caminin minaresine çıkan şahıs, bir polis memurunun canı pahasına yaptığı müdahale ile kurtarıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde restorasyonu süren caminin minaresine çıkan şahıs, bir polis memurunun yaptığı müdahale ile kurtarıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Sabah erken saatte ilçe merkezinde restorasyonu süren Çarşı Camii'ne gelen Anıl D. (28) minareye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Minarenin tepesindeki şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin uğraşlarına rağmen minareden indirilemeyen şahıs, aşağıdaki kalabalığın üzerine tahtalar fırlatarak güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Anıl D. yanına kimseyi yaklaştırmazken, bir saatten fazla minarede kaldı.
POLİS MEMURU HAYATINI KURTARDI
Minarenin şerefesinden de yukarı çıkarak kendini aşağıya atacağını söyleyen Anıl D'ye Köşk İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memuru yaklaşmayı başardı. Yerden metrelerce yükseklikte canı pahasına şahsı ikna etmeye çalışan polis memuru, Anıl D'yi bir anlık boşluğundan faydalanarak yakalamak istedi. Bu sırada kendisini tutan polis memuruyla birlikte aşağıya atlamak isteyen Anıl D. polisle yaşadığı arbedenin ardından güçlükle etkisiz hale getirildi. Yaşananları görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, minareden itfaiyenin merdivenli aracı ile indirilen Anıl D. sağlık kontrolü için Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anıl D'nin yakınları ise olay sonrası polis memuruna hayati müdahalesi için teşekkür etti.
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seni tutmuyorlar git at kendini bir gece wakti ansızin denizin soguk suyunaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ülke ne hale geldi insanlar aç işsiz perişan her yerde Suriyeli Afgan Türkmen çalışmakta siyasiler boş nutuk atmaka insanlar intihardan cinnet cinayetten başka yol bulamamakta ülke 16 yılda inanın mahfolduCevap Yaz 5 4 Yayından KaldırSUSTİ: onlar iş bulduğuna göre sen hayli hayli bulursun git çalış1 Yayından Kaldır
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Herzamamkigibi pisikoljic sorunlar başka ne diyecekler borcumu vardı diyecekler yook ekonomi duzlukteCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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HER ZAMAN DERİM BENİM POLİSİM DÜNYANIN EN KAHRAMAN CENGAVER CESUR ŞEREFLİ ŞEFKATLİ YÜREKLİ POLİSİDİR. ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN. TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİNDE. İNŞALLAH.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır