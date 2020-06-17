Polisten 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Cebindeki maskeleri dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Cebindeki maskeleri dağıttı

Kırıkkale'de polis ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Polisten 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Cebindeki maskeleri dağıttı
17.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:31

Kırıkkale'de polis ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polis, 'maskem yok' diyen vatandaşlara da cebinde bulundurduğu maskeleri vererek takmasını sağladı.

Türkiye'nin 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girmesinin ardından vatandaşların korona virüs (Covid-19) kurallarına uymaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Bunun üzerinde kentte vaka artışının önüne geçmek isteyen Kırıkkale Valiliği, Covid-19 tedbirlerini üst seviyeye çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda görevli polisler, maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyardı. 'Maskem yok' diyenlere karşı da önlemini alan polis, cebinde bulundurduğu maskeleri vatandaşlara verip takmalarını istedi. Banka önlerinde toplanan vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uymasını sağladı.

'Lütfen rehavete kapılmayalım' uyarısı

Ekip araçlarından da yapılan uyarı anonslarında, "Kıymetli vatandaşlarımız yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye, el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu döneme inşallah hep birlikte aşacağız" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Haber
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Haber
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Emre Kınay Kemal Sunal Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Polisten 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Cebindeki maskeleri dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:36:58. #1.15#
title