Polisten Maganda Operasyonu

Erzurum'da düğün konvoyunda silahla ateş eden şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi Türbe Yolu Caddesi üzerinde düğün konvoyunda yer alan bir otomobilden silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler düğün konvoyunu bularak söz konusu otomobili durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü durmayarak Libya Caddesini takiben Gamp Caddesine giriş yaparak uzaklaşmaya çalıştı. Takip sonunda otomobil Gamp Caddesi Gaziler Parkı civarında durduruldu. Araç içinde bulunan şüpheli M.Ç.A. ve araçta yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Şahıs arkadaşına verdiğini beyan ettiği kurusıkı tabancayı ve tabancaya ait 5 adet fişeği getirterek ekibe teslim etti.

Olay yerine yakın vaziyette yerde 1 adet kurusıkıdan bozma sahipsiz silah bulunarak yapılan incelemede silahın atım yatağında 1 adet ve şarjöründe 1 adet dolu fişek elde geçirildi. Şüpheli şahıs, ele geçen kurusıkı tabanca ile kurusıkıdan bozma silah ile birlikte adli işlemler için polis merkezine getirildi. - ERZURUM