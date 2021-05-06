POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
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POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polis ekipleri, özel bir hastanede lösemi tedavisi gören Miray Uğurlu'ya 5'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, özel bir hastanede lösemi tedavisi gören Miray Uğurlu'ya 5'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Polis ağabeylerinden polis kimliğini alıp, pastasındaki mumları üfleyen minik Miray, büyük mutluluk yaşadı.

Kentteki özel bir hastanede bir süredir lösemi tedavisi gören ve 5'inci yaş günü gelen Miray Uğurlu'nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamasını istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaş pasta yaptırıp minik Miray'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Miray, ellerinde yaş pasta ve hediyelerle odasına giren polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis, pastasının üzerindeki mumları üfleyen Miray'a polis kimliği ve hediyeler verdi. Minik Miray da polisleri çok sevdiğini ve artık kendisinin de polis olduğunu söyledi.

POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
POLİSTEN, LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN MİNİK MİRAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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