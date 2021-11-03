Polisten lise öğrencilerine trafik eğitimi

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'Temel trafik' eğitimi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; ilimiz İpekyolu ilçesi İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 16 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında "Temel trafik' eğitimi verilmiş, ayrıca Kreş ve Gündüz Bakımevleri Servis Denetim Komisyonu üyeleri ile birlikte 'Trafik Güvenliği' kapsamında 4 servis aracı ve şoförleri kontrol edilmiştir" denildi. - VAN