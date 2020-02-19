Polisten lise öğrencilerine terör bilgilendirmesi

19.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:58

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından Havza'da lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, lise öğrencilerine, terör ve terör örgütlerinin gençlere yönelik yasa dışı faaliyetleri, terör örgütlerinin nasıl eleman kazandıkları, gençliğin psikolojik sorunları, ayrımcılığın ülkeye olan zararları, milli birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı.

Yapılan araştırmalarda yasa dışı örgütlerin kendilerine yandaş elde etmek için lise ve üniversite öğrencilerini hedef seçtiğini belirten Komiser Hacı İbrahim Yıldırım, "Terör örgütleri, gençleri örgütlerine kazandırmak için ekonomik sıkıntı içinde olan gençlere ve öğrencilere vaatler sunarak kendi yanlarına çekmeye çalışıyor. Terörizmin ırkı, dini ve rengi yoktur. Biz sizleri birer bayrak olarak görüyoruz. Bu bayrakların yere düşüp kirlenmesine izin vermeyin. Bu sizlerin elinde." dedi.

Bilgilendirmede, slayt eşliğinde öğrencilere ülkede görünen terör faaliyetleri ve nedenleri, Türkiye'nin terör konusunda neden hedef ülke haline geldiği, terör örgütlerinin eleman kazanma yolları, terör örgütlerine katılanların ve ailelerinin yaşadıkları ile terör örgütleri hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA