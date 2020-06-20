Polisten, LGS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel 09.00 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel 09.00 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İzin belgesi olan vatandaşlar, sınava girecek öğrenci ve yakınları dışındaki kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapıldı. E-5 karayolu Avcılar köprü altında trafik polisleri araçları tek tek durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Çalışmalarda vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA