Polisten lastik patlatan kovalamaca
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Polisten lastik patlatan kovalamaca

Polisten lastik patlatan kovalamacaAntalya'da bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken fark edilmesi üzerine 3 kadın ile birlikte kamyonete binip kaçmaya başlayan S.M. yaşanan kovalamamanın ardından yakalandı.

Polisten lastik patlatan kovalamaca
21.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:06

Polisten lastik patlatan kovalamaca

Antalya'da bir evden hırsızlık yapmaya çalışırken fark edilmesi üzerine 3 kadın ile birlikte kamyonete binip kaçmaya başlayan S.M. yaşanan kovalamamanın ardından yakalandı.

S.M'nin yakalanacağını anlamasının ardından yanında bulunan kadınları indirdiği ortaya çıktı. Kovalamaca sırasında polisin ekip arabasının lastiği patladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu kamyonetten inen 3 kadın, Ramazan Azdağ'ın müstakil evinin bahçesinden çıkarken fark edildi. Evine yabancı kişilerin girdiğini gören ve koşan Azdağ, bir taraftan da polise ihbarda bulundu. Paniğe kapılan kadınlar, geldikleri kamyonete binip kaçtı. İhbarın ardından polis ekipleri kamyonetin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamamanın ardından sürücü S.M. polisler tarafından yakalandı. Kamyonette yapılan aramada iki kadın çantası bulunurken, kadınların yolda kamyonetten indiği ortaya çıktı. Polise kadınları tanımadığını ve yolda bindirdiğini iddia eden S.M, gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında polisin ekip arabasının lastiğinin patladığı görüldü.

Kadınların evinden çıktığını gören ve peşine düşen Ramazan Azdağ, eşiyle birlikte alışverişten döndüğünü belirterek, Bahçeden çıkan kadınları fark ettim. Ne yaptıklarını sorunca 'Kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya bakmaya geldik' cevabını aldım. Ben de yalan söylediklerini fark edince polise ihbarda bulunup peşlerine düştüm dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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