Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp yaralandı
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Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp yaralandı

Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 16 ayrı suç kaydı bulunan şahıs aracında ruhsatsız tabanca ve alkollü bir şekilde polise yakalanırken, hakkında işlem yapılan şahıs marketin camına kafa atarak polisten kurtulmak istese de bunda başarılı olamadı.

Afyonkarahisar'da 16 ayrı suç kaydı bulunan şahıs aracında ruhsatsız tabanca ve alkollü bir şekilde polise yakalanırken, hakkında işlem yapılan şahıs marketin camına kafa atarak polisten kurtulmak istese de bunda başarılı olamadı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 03 AAS 982 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü A.K. (48) isimli şahsın alkollü olduğunu belirleyen ekipler araçta yaptıkları aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından hakkında işlem yapılmak istenen A.K., duruma öfkelenerek etrafına tehditler savurduktan sonra olay yeri yakınında bulunan marketin camına kafa atarak yaralandı. Durumu gören polis şahsı sakinleştirdikten sonra bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, şahıs tedaviyi reddederek kendisi için gelen ambulansa binmedi. Yaşanan olayın ardından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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