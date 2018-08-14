Polisten Kurban Satıcılarına Uygulamalı Sahte Para Uyarısı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban pazarlarındaki satıcıları sahte paraya karşı uygulamalı olarak uyardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım Belediyesi zabıtaları Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan İlkadım Belediyesi Hayvan Pazarı'ndaki vatandaşlara sahte paraya karşı dikkatli olmaları için uygulama yapıp, broşür dağıttılar.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak il merkezi ve ilçelerde yaklaşan kurban bayramı nedeniyle kurulan kurban pazarlarında sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı hayvan sahiplerine ve vatandaşlara, sahte para konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Sahte para olaylarına karşı neler yapılması gerektiği konusunda vatandaşların bilinçlenmesi sağlanarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Yapılan bu çalışmalarda, kurban satış yerlerinde bulunan kurban satıcıları sahte paraya karşı uyarılarak, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirme yapılarak, banknotlar üzerinde bulunan güvenlik özellikleri, bu özelliklerin kısaca açıklaması, sahte para ile orijinal para arasındaki farklar gerçek para üzerinden kurban satışı yapan vatandaşlara ve kurban pazar yerlerinde kurbanlık almaya gelen diğer vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi.

Vatandaşlar da polisin uygulamasından memnun kalarak, sahte paranın ayırt edilmesi konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN