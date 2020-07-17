Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı
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Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

ADANA'da, polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, satıcıları sahte parayla kandırılmamaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.

Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı
17.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:55

ADANA'da, polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, satıcıları sahte parayla kandırılmamaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki birçok noktada kurban satışı yapılan yerleri gezerek, satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipler, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde kurbanlık hayvan satan Kasım Narin Gülbeyaz'a sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Kurbanlık almaya gelen Merih Pirinçoğlu ise para üstü alırken polisin uyarılarını dikkate alarak, paranın sahte olup olmadığını kontrol etti.


Kaynak: DHA

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