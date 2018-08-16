Polisten Kurban Satıcılarına Sahte Para Uyarısı

Yozgat'ta polis, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında alıcı ve satıcıları sahte para konusunda uyararak, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislere teşekkür ederek, "Sahte para bu dönemde piyasada geziyor. Vatandaşın çok dikkatli olması gerekiyor. Hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu vatandaş bilemiyor. Bu şekilde uyarılar bizim açımızdan iyi oldu. Sahte parayı ayırmak için ya kalem almaları gerekiyor ya da belirli yerlerde para makinesinde saydırması gerekiyor. Yoksa sahte parayı önleyemeyiz." dedi.

Kurbanlık satan besicilerden Muhlis Koçsoy, uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek, sahte parayı kolaylıkla vatandaşların ayırt edemeyeceğini belirtti.

Koçsoy, hayvan pazarına sahte parayı tespit eden bir para sayma cihazı konmasını istedi.

Daha önce sahte para ile karşılaşan Mustafa Güler ise "Kurbanlık sattığımda bana sahte para vermişler. Ben de bir daha nakit para almıyorum. Müşterilerimden kurban paralarını banka hesabına yatırmalarını istiyorum. Para bankaya yatınca ben de kurbanlarını teslim ediyorum." diye konuştu.