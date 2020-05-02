Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi
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Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi

Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi
02.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:49

Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi Eve yapılan kumar baskınında saklandığı yatakta yakalandı Amasya'da polisin bir odası kumarhane olarak dizayn edilen eve gerçekleştirdiği operasyonda ikamet sahibi ve evdeki 12 kişiye Kabahatler Kanunu ile Umumi...

Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi

Eve yapılan kumar baskınında saklandığı yatakta yakalandı

AMASYA - Amasya'da polisin bir odası kumarhane olarak dizayn edilen eve gerçekleştirdiği operasyonda ikamet sahibi ve evdeki 12 kişiye Kabahatler Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplamda 55 bin 650 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Şahıslardan biri polisler tarafından yatağa saklanmış halde bulundu.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir odası kumarhane olarak dizayn edilen eve gerçekleştirdiği operasyonda ikamet sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamadan adli işlem, ikamette bulunan diğer 12 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34'ten kişi başı 1225'şer TL idari para cezası ayrıca tüm şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası, toplamda 55 bin 650 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yapılan arama neticesinde; soba içerisinde 411 adet oyun kağıdı ve 2 deste açılmamış oyun kağıdı, odanın muhtelif yerlerinde 106 adet oyun kağıdı, sobanın altında 13 adet oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde çeşitli renklerde 70 adet poker pulu, 1 adet zar ile 175 adet okey taşına el konuldu.

Polisten kumarhaneye dönüştürülen eve baskın: 55 bin 650 TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

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