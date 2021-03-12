Polisten kumar operasyonu: 17 şahsa suçüstü
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Polisten kumar operasyonu: 17 şahsa suçüstü

12.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:45
Polisten kumar operasyonu: 17 şahsa suçüstü

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonu ile 2 farklı adreste 17 şahsa suçüstü yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonu ile 2 farklı adreste 17 şahsa suçüstü yapıldı. Yapılan baskında kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket etmekten toplam 24 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi sürecinde ikametleri kumarhaneye çevirerek kumar oynatan şahıslara yönelik detaylı saha çalışmalarında il merkezimizde kumar oynatıldığı tespit edilen Kaleyazısı ve Meydankapı Mahallesi'nde bulunan 2 farklı adrese arama kararı alınarak yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerde yakalanan toplamda 17 şahıs adli ve idari işlemlerin tamamlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İkametler hakkında alınan adli arama kararına istinaden yapılan aramalar neticesinde; İskambil oyun kağıtlarına, okey oyun taşları ve ıstakalarına, yazboz kağıtlarına tahkikata esas olmak üzere el konulmuş olup, 17 şahsa 'kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket etmek'ten toplam 24 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2021 yılı içerisinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan veya hakkında yakalama kararı çıkarılan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'silahlı tehdit-yaralama-hırsızlık-çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve diğer suçlar' olmak üzere toplamda 40 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiş. 27 şahıs ise adli mercilerdeki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Sinop Emniyet Müdürlüğü'nce; 'Temiz Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında her zaman olduğu gibi ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi sürecinde de her çeşit suç ve suçlu ile mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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