Polisten kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da polis tarafından kumarcılara baskın düzenlendi.
MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından kumarcılara baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şahsa ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.
Masada bulunan bin 150 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa