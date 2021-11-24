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Polisten kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten kumar baskını

DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları denetimde kumar oynayan dört kişiye 5 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları denetimde kumar oynayan dört kişiye 5 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kültür Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede ekipler tarafından yapılan denetimde 4 şahsın iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları görüldü. Masa üzerinde bulunan toplam 830 TL paraya ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Ayrıca kumar oynadıkları masanın yan tarafında bulunan sehpa üzerinde ise kül tabağı, sigara paketi ve üzerinde bira kutusu görüldü.

Şahıslara Kabahatler Kanunu'na göre toplam 5 bin 344 TL cezai işlem uygulanırken işletme sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Polisten kumar baskını

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