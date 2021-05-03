Polisten kumar baskını
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Polisten kumar baskını

Polisten kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Korona virüs ile mücadele ile ilgili olarak uygulanan tam kapanmada Düzce'de evde 5'i kadın 13 kişi kumar oynarken polis ekiplerince yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs ile mücadele ile ilgili olarak uygulanan tam kapanmada Düzce'de evde 5'i kadın 13 kişi kumar oynarken polis ekiplerince yakalandı.

Olay Düzce'nin Aydınpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin içinde aşırı yüksek ses geldiği ihbarını alan polis ekipleri, eve baskın düzenledi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında evin kumarhaneye çevrildiğini ve içeride 5'i kadın 13 kişi olduğunu belirledi. Şahıslara Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 bin 469'ar liradan toplamda 45 bin 97 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca ev içerisinde bulunan oyun kağıtları, fişler ve bir miktar paraya el konuldu. Ev ise Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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