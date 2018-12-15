Polisten Küçük Ali'ye Doğum Günü Sürprizi

* 6 yaşındaki oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail yoluyla ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü babanın bu ricasını kırmadı ve küçük Ali'ye doğum gününde müthiş bir sürpriz hazırladı.

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de, polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen Ali Durmuşoğlu 6'ncı yaşını büyük bir sürpriz ile kutladı.

Baba Hasan Ali Durmuşoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a mail yoluyla ulaşarak oğlunun polislere karşı olan düşkünlüğünü ve evde sürekli polis oynu oynadığını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali için, sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

EVİNİN ÖNÜNDE POLİS KONVOYU KARŞILADI

6. yaş gününde Ali, başkomiser kıyafetleriyle evinden çıktı. Onu, evinin kapısında polis konvoyu karşıladı. Polis tekmil vererek küçük başkomiseri makam aracına bindirdi. Küçük başkomiser ilk önce telsizden talimat verdi. Daha sonra da polis megafonuyla sürücülerin emniyet kemeri takmasını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Polis konvoyu daha sonra Ali'nin okuluna doğru hareket ederken konvoya yunus polisleri eşlik etti. Konvoy okulun bulunduğu sokağa geldiğinde Ali Durmuşoğlu'nu 4 polis tekmil vererek karşıladı.

OKULDAKİ PARTİYE POLİSLER DE KATILDI

Okulda hazırlanan doğum günü partisine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir ile polis memurları da katıldı. İlçe Emniyet Müdürü, Ali'ye ve sınıf arkadaşlarına hediyeler verdi. Küçük başkomiser, okul arkadaşlarına kurallar ile ilgili bilgi verdi. Ardından doğum günü pastası kesildi.

"İNANILMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ"

Oğlunun hayali gerçekleştiği için çok mutlu olan anne Şefika Durmuşoğlu,?Ali her zaman polisleri çok seviyordu ve hep polis olmak istiyordu. Bu çok büyük bir hayaldi onun için. Babasına anlattım doğum gününde böyle bir sürpriz olsun istedik. Çok mutlu oldu. Çok harika, inanılmaz bir gün geçirdi. O mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Çok güzel bir gündü. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Hasan Ali Durmuşoğu ise, 'Oğlumuzun polis olmak istediğini zaten biliyorduk. Eşim bu konuyu bana açınca doğum gününde sayın emniyet müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan müdürümüze mail attım. Sağolsun müdürümüz bizi kırmadı. İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Işık başkanlığında böyle bir doğum günü geçirdik. Çok güzel bir doğum günü oldu oğlumuz için. Unutulmayacak bir doğum günü oldu. Tüm emniyet camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.