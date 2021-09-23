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Polisten köy okuluna 500 kitap

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- Polisten köy okuluna 500 kitap Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri köy okuluna 500 kitap hediye edip öğrencileri sevindirdi Kitap okumaya çok sevdiğini söyleyen öğrenciler, "Kütüphanede kitabımız azdı polise çok teşekkür ediyoruz" dediler Adana...

- Polisten köy okuluna 500 kitap

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri köy okuluna 500 kitap hediye edip öğrencileri sevindirdi

Kitap okumaya çok sevdiğini söyleyen öğrenciler, "Kütüphanede kitabımız azdı polise çok teşekkür ediyoruz" dediler

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri köy okuluna 500 kitap hediye edip öğrencileri sevindirdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci özellikle köy okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi için bir proje geliştirilmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programını geliştirerek "Bir kitap bir hayat" projesi oluşturdu. Bu proje kapsamında polis her yıl belirlenen köy okullarına hem Türk hem de dünya klasikler ile güncel romanlardan oluşan kitaplar hediye etmeye başladı. Bu kapsamda bugün de Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi Akarca Ortaokulu kütüphanesine 500 kitap hediye edildi.

Polis, kolileri taşıyıp okulun kütüphanesine getirilen kitapları tek tek yerleştirdi. Daha sonra bir sınıfa giren polisler öğrencilere kitap verip okuma saati yaptı.

Öğrenciler okumayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Bizim kütüphanede çok az kitap vardı. Polisin getirdiği kitaplarla romanlarımız çoğaldı. Bu duruma çok sevindik. Polise çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Ayrıca öğrencilere kalem, silgi, defter gibi kırtasiye malzemeleri de hediye edildi.

Polisten köy okuluna 500 kitap

Polisten köy okuluna 500 kitap

Polisten köy okuluna 500 kitap

Polisten köy okuluna 500 kitap
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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