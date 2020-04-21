Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürle uyarı KIRŞEHİR polisi, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'Korona testi yapıyoruz' yalanını söyleyerek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara karşı halka uyarıda bulundu.

KIRŞEHİR polisi, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'Korona testi yapıyoruz' yalanını söyleyerek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara karşı halka uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halka koronavirüs dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşürler verdi. Polis ekipleri, sokak sokak dolaşarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, 'Korona testi yapıyoruz' diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" yazılı broşürleri dağıttı. Polis ekipleri, ayrıca sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda da uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA