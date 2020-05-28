Polisten korona tedbirleri uygulaması Polisten korona tedbirleri uygulaması Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardılar Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipler kent genelinde Korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Polisten korona tedbirleri uygulaması

Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardılar

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipler kent genelinde Korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında sağlık ekipleriyle birlikte uygulama yapan polis ekipleri kent merkezinde, banka önlerinde, kuaförlerde maske takmayan vatandaşları uyardı.

Semt pazarlarında ve banka önlerinde yaşanan yoğunluk karşısında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet emesini isteyen polis ekiplerin çalışmaları drone ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA