Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

22.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:13

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Merzifon'da yaşayan Miray ve Simay ikiz kardeşlerde, yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle polis korkusu oluştu.

İkiz kızların dedesi Mevlüt Kendir torunlarının pandemi sürecinde oluşan polis korkusu nedeniyle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden torunlarının doğum gününe katılmalarını talep etti.

Mevlüt Kendir'in talebini geri çevirmeyen polisler, yaş pasta alarak ikizlere evlerinde doğum günü sürprizi yaptı. Polisleri pasta ile karşısında gören Miray ve Simay ikiz kardeşler korkularını yenmeyi başardı.

Polis abileriyle birlikte eğlenceli anlar geçiren küçük çocukların ailesi memnuniyetlerini belirterek duyarlı davranışlarından ötürü ekiplere şükranlarını sundu.

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Haber
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Haber
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Lara Sıla Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Alper Ulusoy Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 20:14:04. #1.14#
title