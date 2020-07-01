Polisten Kargaya şefkat eli Yola düşen yavru Kargaya su veren polisin örnek hareketi takdirle karşılandı.

Yola düşen yavru Kargaya su veren polisin örnek hareketi takdirle karşılandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İnönü Caddesi üzerinde rutin görevine devam ederken, önlerine aniden yavru bir karga düştü. Kargayı yol üstünden alıp yüksek bir yere koyan polis memuru önce karga yaralandı mı diye kontrol etti, daha sonra ise susayan kargaya kendi suyunu verdi. Bir süre uçmaya çalışan yavru karganın yanından ayrılmayan polis memuru, karganın güvenli bir şekilde uçmasını sağladı.

Pandemi sürecinde de vatandaşların yanında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Türk Polisinin şefkati, bir kez daha belli oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA