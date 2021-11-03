Polisten karbon monoksit uyarısı - Haberler
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Polisten karbon monoksit uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Polisten karbon monoksit uyarısı

Malatya polisi, karbon monoksit zehirlenmesi konusunda vatandaşları uyararak, yapılması gerekenler konusunda bilgiler veriyor.

MALATYA (İHA) - Malatya polisi, karbon monoksit zehirlenmesi konusunda vatandaşları uyararak, yapılması gerekenler konusunda bilgiler veriyor.

Havalarının soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı bağlamında yanlış soba kullanımı kaynaklı yangın ile karbon monoksit gazı zehirlenmesi olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soba kullanımımın yoğun olduğu bölgeler ziyaret eden polisler, vatandaşlara 'Soba yakılmasında dikkat edilecek konular, baca temizliği, eski soba borularının değiştirilmesi, karbon monoksit zehirlenmesinin belirtileri ve korunma yolları' konularında broşür ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiriyor. - MALATYA

Polisten karbon monoksit uyarısı

Polisten karbon monoksit uyarısı

Polisten karbon monoksit uyarısı

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