Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
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Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi

22.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:33

- Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi Muş'ta görevli polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kar altında kısıtlama mesaisi yapıyor.

- Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi

MUŞ - Muş'ta görevli polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kar altında kısıtlama mesaisi yapıyor.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, fedakarca kar altında kısıtlama nöbeti tutuyor. Toplum sağlığının tehlikeye düşmemesi için sıkı denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla kentteki cadde, sokak ve parklarda da sessizlik oluştu.

Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi
Polisinden kar altında kısıtlama mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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