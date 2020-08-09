Polisten kadına şiddeti önleme seferberliği
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Polisten kadına şiddeti önleme seferberliği

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iki bin polis memuru, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim aldıktan sonra Kadın Acil Destek İhbar Sistemi KADES'i anlatmak için sahaya çıktı.

Polisten kadına şiddeti önleme seferberliği
09.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:22

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iki bin polis memuru, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim aldıktan sonra Kadın Acil Destek İhbar Sistemi KADES'i anlatmak için sahaya çıktı. Kadınlara, sistemi anlatıp erkek şiddetine maruz kalındığında yapılması gerekenler tek tek anlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılının başında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, 2020-2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutuldu.

Genelgenin gereği olarak Adana'da 2 bin kolluk personeli, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda" hizmet içi eğitime alındı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci bu kapsamda eğitim gören personelin son günlerde kadına yönelik şiddetin artması üzerine kadın ve erkekleri bilgilendirmesi için talimat verdi. Talimat gereği eğitim alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler sokak sokak gezerek hem kadınları hem de erkekleri bilinçlendirdi. Kadınlara özellikle KADES programını mutlaka telefonlarına indirmesi gerektiği de tek tek anlatıldı. Bunların yanı sıra yasalar da tekrar hatırlatılarak bir kadının daha hayattan koparılmaması için gece-gündüz çalışılması mesajı verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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