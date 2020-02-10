Polisten kadına şiddeti önleme seferberliği

10.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:28

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iki bin polis memuruna kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılının başında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamının 2020-2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.



Genelgenin gereği olarak 500 bin kolluk personeli, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda" hizmet içi eğitimle desteklenecek.



Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bu kapsamda Eğitim Şube Müdürlüğüne genelgenin gereğinin yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine eğitim şube müdürlüğü ekipleri Adana Emniyet Müdürlüğü binasında kadına yönelik şiddet konusunda uzman komiserler ve amirler eğitmen oldu. Polis merkezi ve şubelerdeki yaklaşık 2 bin polis memuruna kadına yönelik şiddet eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimlerde komiser ve amirler bir kadın şiddete uğradığı zaman polisin ne yapması gerektiği hızlı ve daha aktif kadının şiddetten nasıl korunacağı anlatıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddete uğrayan kadınların KADES programını mutlaka telefonlarına indirmesi gerektiği de tek tek anlatıldı. Bunların yanı sıra yasalarda tekrar hatırlatarak bir kadının daha hayattan koparılmaması için gece-gündüz çalışılması mesajı verildi. - ADANA

Kaynak: İHA