Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
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Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

08.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:13
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

DÜZCE'de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti.

DÜZCE'de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti. Kadın sürücüler denetime takıldıklarını düşünüp heyecanlandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi. 

Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.


Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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