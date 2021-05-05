Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılarADANA'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

ADANA'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Miraç Cankut Y. (20) ve arkadaşı Orhan K.'yı (21) gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramalarda maske ambalajı içerisine gizlenmiş metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AHA 710 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucu otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalandı. Otomobil sürücüsü Miraç Cankurt Y. ve yanındaki Orhan K.'yı gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada maske ambalajı içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi. Otomobil, yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan iki şüpheli, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polisten kaçtılar, maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 02:54:49. #1.16#

title